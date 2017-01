«La Rumoise» offre 3.000 euros aux enfants des Tourelles

Rédaction en ligne

Comme chaque année, « la Rumoise », initiative bénévole, organise une course au profit d’une association caritative. Pour la 18 ème édition, « la Rumoise » n’a pas dérogé à la règle et a remis les bénéfices de sa course à l’ASBL « Les Tourelles », qui accueille des enfants placés par le juge.