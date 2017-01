Tournai se relance

RFC Tournai 3 RRC Waterloo 1 Les buts : 21e Kanyinda CSC (1-0), 29e Richard (2-0), 71e Ambroziewicz (3-0), 85e Ndayibangutse(3-1) RFC Tournai : Henenton, Glebocki, Vanderhaeghe, Diakhaby, Mohamed Dris, Dauchy, De Coninck, Chantry, Habbas (74e Motury), Richard (80e Mazzeo), Ba (63e Ambroziewicz) RRC Waterloo : Fenaux, Yrnard, Cino (71e Manan), Yakassongo, Akhenaten, Diallo, Kulkens, Hakiki (63e Ohindo), Kanyinda, Ferraro, Ndayibangutse Cartes jaunes : Vanderhaeghe, Mohamed Dris, Richard, Yakassongo, Hakiki Carte rouge : 68e Diallo Arbitre : N. Baton

Pas de surprise dans la composition de Thierry Pister où l’on notait la titularisation, la première, au back gauche de Yassin Mohamed Dris en lieu et place de Motury. Icham Mouissi brillait lui par son absence et ne semble plus entrer dans les plans du coach tournaisien.

La rencontre démarrait sur un rythme mineur, le temps que les 22 acteurs trouvent leurs marques sur ce terrain assez dur par endroits. À la 9e, Ndayibangutse héritait d’un face-à-face avec Henneton, mais le portier tournaisien remportait la mise. Au quart d’heure, après une belle action collective, Richard touchait la latte. 5 minutes plus tard, Kanyinda poussait un centre de Richard dans son propre but. À la 29e l’ailier du RFCT doublait le score d’une belle frappe croisée. Les Brabançons réagissaient via de nombreuses phases arrêtées, mais aucune n’amenait réellement le danger dans le rectangle tournaisien.

Au retour des vestiaires, les visiteurs pressaient mais de manière stérile. À la 68e, Diallo, pour un coup de pied volontaire sur Ambroziewicz, se faisait exclure. Les Tournaisiens profitaient de cette supériorité numérique pour alourdir le score via Ambroziewicz pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Diakhaby touchait ensuite encore le cadre sur corner et Ambroziewicz était tout proche du doublé. Mazzeo loupait lui aussi deux occasions alors que Ndayibangutse réduisait le score à 5 minutes du terme. Tournai renoue donc avec le succès et s’accroche au top 5 en pensant toujours au tour final.