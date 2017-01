Foot: la REAL retrouve la formule

REAL 4 Namur 0 Les buts : 24e Garcia Dominguez sur pénalty (1-0), 63e Mayele (2-0), 67e Varez (3-0), 83e Issorat (4-0) Real : Van Den Eynde, Mayele, Habsaoui, Hempte (60e Issorat), Tresignie, Toussaint, Roelens (65e Gallo), Varez, Garcia Dominguez, Ubaliza, Ihou (79e Sakanoko) Namur : Fall El Hadji, Toussaint, Thomas, Bojovic, El Badri, Bellia, Bukasa (62e Bakari), Sias, Rosmolen (72e Bajraktar), Chemali, Becker Cartes jaunes : Ubaliza, Fall El Hadji, Thomas Exclusion : Bellia (71e, 2J)

Défaits il y a 15 jours face à Givry, les joueurs de la REAL entendaient se refaire une santé contre Namur. Pour y parvenir, Steven Hilaerts décidait de surprendre son monde en alignant son équipe en 3-4-3 et en titularisant Roelens et Varez. « Le but était d’apporter plus de créativité au milieu et de mettre plus de pression vers l’avant », expliquait le coach des fusionnés.

Malgré cela, le début de partie était assez équilibré. Il fallait attendre la 24e pour voir Garcia Dominguez semer le trouble dans l’arrière-garde visiteuse. Accroché par El Badri, il obtenait un penalty et le transformait lui-même. Dans la foulée, Ihou pensait doubler la mise, mais voyait son tir filer juste au-dessus de la cage.

Dominateurs, les Lessinois se faisaient toutefois peur en début de seconde période. Mais sur un corner de Varez, Mayele rassurait ses coéquipiers d’un beau coup de tête. Sonnés, les joueurs de Namur ne pouvaient dès lors plus que constater les dégats. Ce dont profitaient Varez et Issorat pour inscrire deux nouveaux buts. « Dans l’oragnisation et dans les duels, nous avons répondu présents. Nous avons gardé le zéro derrière et nous nous sommes créé des occasions », se félicitait Steven Hilaerts. « De plus, les joueurs ont encore montré que la ligne était très fine entre le terrain et le banc. Après Givry, j’avais fait passer un message. Je prends les quinze plus forts et qui se donnent à 100 %. » Visiblement, ses joueurs ont reçu le message cinq sur cinq.