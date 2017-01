Estaimpuis: courir, c'est bon pour la forme

« Je cours pour ma forme » redémarre aujourd’hui à Estaimpuis. À l’origine, il s’agit d’un concept initié par les mutualités chrétiennes. L’objectif : aider des personnes qui ont envie de courir, mais ne s’en sentent pas la capacité, à dépasser leurs craintes et à relever le défi.

Ce concept a pris de l’ampleur et beaucoup de clubs de running se sont formés un peu partout en Wallonie, comme à Estaimpuis, où il a été importé par Christine Dubus : « J’ai participé à des sessions de Je cours pour ma forme et le bourgmestre, grand adepte des marathons, voulait que nous dupliquions le programme chez nous. »

Pour participer, pas besoin de grand-chose : tout le monde est le bienvenu et aucun certificat médical n’est exigé, mais « il est préférable, quel que soit son âge, avise Christine Dubus, de faire un contrôle cardiaque avant de se lancer. »

Au niveau vestimentaire, l’inscription (40€) donne droit à un t-shirt. Le b.a.-ba, c’est surtout d’avoir des baskets adaptées. Et quand la nuit tombe tôt, un système d’éclairage, quel qu’il soit, est chaudement recommandé.

Le concept dure habituellement 12 semaines à partir de mars mais les endurants bénéficient, cette année, d’une rallonge : « Nous avons préféré commencer plus tôt et terminer plus tard car il est parfois difficile, pour certains, de courir seul. »