Wallonie picarde: le voleur de carte bancaire, un repenti

A-t-on droit à une seconde chance ? C’est la question qui se pose devant le tribunal correctionnel de Tournai, ce jeudi matin. Damien, condamné à une peine de 10 mois en septembre 2016, pour le vol d’une carte de banque et d’une somme de 1.014€ qu’il a prélevée sur le compte de la victime, espère obtenir cette seconde chance.

Il fait opposition au premier jugement, même s’il ne conteste pas les faits : « C’était une période de ma vie où je n’étais pas bien », témoigne-t-il à l’audience. « Je ne m’explique pas mon geste ».

Ce qu’il réclame, aujourd’hui, c’est une peine plus favorable… « surtout parce que, comme il dispose d’une formation d’aide-soignant et qu’il recherche aujourd’hui un travail, un casier judiciaire le handicape énormément », précise son avocat, M e Parret. « Il ne conteste pas les faits et assume ses actes. Toutefois, il a beaucoup changé depuis cette période où il est passé de l’autre côté de la barrière ».

Damien vit aujourd’hui dans une résidence de l’entité de Comines. Sa demande de bénéficier du Revenu d’Intégration sociale (RIS) lui a été accordée… « Sa situation est plus stable », ajoute son avocat qui réclame une suspension du prononcé ou une peine de travail.

Et la représentante du Parquet n’y est pas formellement opposée : « D’accord pour une peine de travail, mais si elle est assortie, le cas échéant d’une peine d’emprisonnement ». Damien sera fixé sur son sort le 16 février.