Tournai: tout un monde de couleurs lors de la cinquième rencontre entre les cultures

Une journée d’activités avec la projection d’un film dans le cadre du Ramdam, un village des enfants, un spectacle pour les petits de « Bric & Broc », un défilé du monde (avec les réfugiés du centre d’accueil ADA de la Croix Rouge), un buffet syrien et marocain et un concert de « Chancelor and the Bamara » qui a fait danser la salle…

La fête interculturelle est donc appelée à une sixième édition, mais sous une forme qui, disent déjà les organisateurs, sera différente...