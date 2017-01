Les food trucks vont bien revenir à Tournai et à Mouscron

Fin août, de nombreux food trucks avaient envahi le parc de Mouscron et celui de Tournai dans le cadre du « Wallonie Food Truck Festival Tour ». Vous aviez apprécié leur visite ? Bonne nouvelle, les camions et leurs mets délicieux vont revenir. Les organisateurs du festival l’ont en effet indiqué sur leur page Facebook, un passage par Mouscron est prévu du 25 au 27 août et par Tournai du 18 au 20 août.

Les food trucks continuent de séduire ! Ces drôles d’engins, espèces de baraques à frites ambulantes proposant de la cuisine souvent originale, internationale, artisanale et de qualité, parviennent à convaincre tous les palais.

Leur « Food Truck Festival » organisé au mois de mai à Bruxelles faisant chaque année un véritable tabac, ses organisateurs avaient eu l’idée, l’an dernier, de proposer une tournée et d’envoyer les camions dans toute la Wallonie.

De fin août à début octobre, pas moins de sept villes avaient ainsi été visitées dont Mouscron et Tournai. Même que c’est la cité des Hurlus qui avait inauguré ce « Wallonie Festival Food Truck Tour ». Du 19 au 21 août, une quinzaine de camions s’étaient ainsi installés au parc communal.

Cuisine thaïe ou arménienne, pâtes ou hamburgers, croquettes ou croque-monsieur revisités, il y en avait eu pour tous les goûts et les gourmands étaient ravis.

du 18 au 20 août chez nous

Le cadre agréable, permettant aux parents de laisser leurs enfants gambader sans s’inquiéter du danger des voitures, et l’atmosphère sympathique avaient d’ailleurs séduit les Wallons picards. Durant les trois jours, l’opération avait accueilli, à Mouscron, près de 7.800 visiteurs faisant la file devant les camions, au point que certains restaurateurs avaient parfois écoulé toute leur marchandise avant la fin de la première journée.

Bref, si tout ne s’est pas passé aussi bien ailleurs, l’opération faisant un flop à Namur ou à Verviers, les Wallons picards étaient évidemment « chaud boulette », eux, pour une éventuelle deuxième édition.

Bonne nouvelle, leur appel (ou plutôt celui de leur estomac) a bien été entendu par les organisateurs ! La deuxième édition de cette tournée passera donc bien par Tournai, du 18 au 20 août et, par Mouscron. Si la cité des Hurlus ne sera plus l’étape inaugurale, elle accueillera les food trucks à la même période, fin août, et plus exactement du 25 au 27 août. On s’en lèche déjà les babines…