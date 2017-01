Rébellion sur fond de whisky à Péruwelz

K.P. est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures sur sa compagne ainsi que pour outrage à agents et rébellion. Il a donné des coups de pied dans le visage de sa femme.

Le 26 mars 2016, la police est appelée par la mère de la victime. Le prévenu aurait donné une forte claque à sa compagne et se serait ensuite montré menaçant. Du tabac est alors tombé au sol et la jeune femme s’est abaissée pour le ramasser. L’individu lui a alors demandé de se lever et lui a donné un coup de pied sur la joue droite. À son arrivée, la police a constaté le visage tuméfié de la jeune femme qui n’a pas souhaité se constituer partie civile. Ensuite, l’homme s’est également rebellé sur deux agents lorsqu’ils on tenté de lui passer les menottes et les insultes ont largement fusé quand ils lui ont demandé sa veste lors de sa mise au cachot.

L’homme qui avait consommé un peu plus d’une bouteille de whisky a avoué avoir pété les plombs ce jour-là. Il est déjà connu pour fait de rébellion envers la police. Le Procureur du Roi requiert à son encontre une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour la première prévention et 6 mois également pour les autres préventions confondues. Le jugement sera rendu le 20 février.