Tournai: C'est la fin des Cafés 5 clochers aux Bastions (+ vidéo)

Les producteurs des Cafés 5 clochers, dont le savoir-faire se transmet de génération en génération, ont aménagé un nouveau magasin à la rue Jean Cousin. C’est là, sur le site même de production, que reviendront travailler les deux vendeuses des Bastions.

Avec les cinq clochers de la cathédrale dessinés sur chacun des paquets et un nom qui y fait référence depuis pas moins de 67 ans : le café de la famille Fretin constitue un des produits les plus emblématiques de la ville de Tournai. Retrouvez l’histoire des Cafés 5 clochers ainsi que les défis qui les attendent dans votre Nord Eclair de ce mercredi 25 janvier et dans notre édition digitale.