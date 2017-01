Lessines : elle avait uriné dans son salon, il met le feu à sa maison

De l’urine, des coups, du sang et du feu : des ingrédients qui ont pimenté la vie de plusieurs individus à Lessines cet l’automne. Auteur présumé d’une tentative d’incendie, la nuit, dans un immeuble occupé, John risque quatre ans de prison.

Un drame a été évité la nuit du 11 au 12 octobre 2016 dans une maison située le long de la chaussée de Renaix. Si Robert n’avait pas été réveillé par une odeur suspecte, lui et sa compagne Paula auraient peut-être péri dans une habitation qu’ils occupaient en l’absence de la propriétaire. Quelques minutes plus tôt, John avait versé de l’essence sur la porte et il avait craqué une allumette...

