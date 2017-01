Défilé délirant à la mode de Dali au Musée des Beaux-Arts de Tournai (vidéo)

Originalité du projet, les tenues viennent des boutiques de Tournai... Un défilé inspiré de l’univers de Dali et, qui plus est, organisé dans un lieu aussi unique que le Musée des Beaux-Arts de Tournai… c’est le pari fou imaginé par l’IPES (Institut provincial), la Ville de Tournai et une vingtaine de commerçants. Et, d’après les organisateurs, il faut s’attendre à du vraiment « très délirant » !

La source d’inspiration de ce projet, c’est Dali et son ami Pitxot, les sujets d’une exposition actuellement organisée au Musée des Beaux-Arts de Tournai. Mais pas uniquement… « En 2015, il y avait déjà eu un défilé à la Halle aux Draps », rappelle l’échevine du commerce et du tourisme, Ludivine Dedonder. « Et il avait connu un très beau succès. L’idée était donc de rassembler les mêmes ingrédients, mais cette fois autour de l’univers de Dali. » Le vendredi 10 février, sera de la sorte organisé le « Défi fashion au musée ». Au programme : 66 mannequins et autant de tenues, accessoires, maquillages et coiffures délirants, directement inspirés de l’univers de Dali. « Les commerçants ont été démarchés pour y participer, même s’ils n’ont pas forcément des pièces ‘Dali’ », ajoute l’échevine. « Une vingtaine d’entre eux ont eu envie de s’y investir. Un catalogue, proposé le soir même, permettra de retrouver le magasin qui vend telle tenue ou tel accessoire. »

L’idée du défilé est d’en faire une véritable vitrine du commerce tournaisien… mais aussi de l’enseignement. En effet, la décoration, la coiffure, le maquillage ont été confiés aux élèves de l’IPES de Tournai : « Toutes nos sections participent à l’événement », précise Yves Capron, directeur de l’établissement. « Les beaux-arts et décoration se sont chargés des décors et des tenues des stewards. La coiffure et la bio-esthétique, des mannequins. Les sections infographie, fleuriste et technique de secrétariat se sont également investies. Sans oublier la section danse qui sert de fil conducteur ».

Et 66 élèves, toutes années confondues, joueront les mannequins : « Ils ont été castés surtout sur des critères capillaires », précise Isabelle Mercier, chef d’atelier. « C’est un projet collectif, un projet d’établissement ».

Les élèves de coiffure et de bio-esthétique, notamment, ont fort à faire et se trouvent, actuellement, en pleins préparatifs et répétitions des coiffures et des maquillages les plus insolites. « Ils vous réservent des surprises, dans les coiffures, dans les accessoires… ce sera extravagant », ajoute l’enseignante. En dignes héritiers de Dali, lui-même…

Et petit plus à cet événement : le lieu magnifique et exceptionnel qui lui sert de décor. Le musée des Beaux-Arts qui fera d’ailleurs l’objet d’un aménagement technologique pour permettre à l’ensemble du public de profiter du spectacle… et de la musique dont le montage a été proposé par les parents d’élèves.