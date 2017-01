Les commerçants de Tournai sortent de l'ombre pour rejoindre Tournai-Commerces

Daniel Foucart

Les « commerçants de l’ombre » vont rejoindre « Tournai Commerces », l’association des commerçants de Tournai. « On veut être une force de proposition et de parole », assure Arnaud Jouran, le gérant de la crêperie bretonne, qui, avec d’autres confrères, veut donner un nouveau souffle au commerce tournaisien. Et s’ils ne sont pas entendus, ils créeront en effet une nouvelle association de commerçants.