Envie de vivre la vie de château comme dans la période médiévale? Un resto vous y invite à Ath

C’est en décembre 2016 que Pascal Tasset et son épouse Emilie Verminnen ont ouvert un restaurant sur la Grand-Place d‘Ath. « Esprit-Nature ». Même si la façade ne paye pas de mine, à l’intérieur on y mène une vie de château…

Une autre particularité de ce restaurant médiéval est que Pascal est un ex-policier qui a presté dans une commune qui a été très médiatisé durant les attentats : Molenbeek. Comme nous l’explique le boss d’Esprit Nature : « C’est vraiment par hasard, alors que mon épouse Emilie était employée de salle dans une pizzeria à Flobecq, elle a eu plus de responsabilités dans cette pizzeria. Ce n’est que plus tard que les patrons ont décidé de vendre leur établissement. Et mon épouse était très emballée de reprendre cet établissement. C’est à ce moment qu’Emilie m’a demandé de pouvoir travailler ensemble. Au départ j’avais pris un congé parental pour ensuite prendre une pause carrière. »

Et depuis le couple a grandi dans le monde de restauration et c’est ainsi qu’ils sont arrivés dans la cité des Géants. Mais derrière leurs têtes se cachait un secret château. « Un des rêves de mon épouse était d’ouvrir une auberge médiévale avec des grandes tables rondes en bois et des chopes en gré pour y boire de la bière. » Et on peut dire le rêve d’Emilie s’est réalisé mais au lieu de la bière qui aurait pu couler à flots, c’est de la victuaille qui est servie.

