La soirée pour lever les barrières, c'est le jeudi 9 février dans une discothèque de Pecq

« J’insiste, tout le monde est le bienvenu », signale d’emblée Nico Bush l’organisateur de cet événement, « parents, éducateurs, étudiants ou les clients des soirées 80’90’ de l’H2O ». Comme il en a pris l’habitude, le Tournaisien assurera un show de folie pour toutes les institutions qui se déplaceront. Les barbus et dj Rémi aux platines, le Team Dance Forever pour le spectacle, un thème noir-jaune-rouge et la présence des Miss leuzoises. « Du coup, un diadème sera offert à toutes les clientes », précise Nico Bush. Sans oublier les animations habituelles avec Catou Mini pour les ongles et des tatoos éphémères.

Cette soirée, c’est aussi l’occasion pour les institutions de récupérer un peu d’argent. « Je mets une institution derrière le bar et tous les bénéfices des boissons vendues sont pour elle. Idem en ce qui concerne la vente des sandwiches. Tout est pour les institutions ». Justement, en ce qui concerne ces établissements, on notera une forte présence de l’institut Espéranderie avec 200 résidents. « C’est superbe. Et je remercie le directeur M. Bourdon et Sandrine Stasik pour leur dynamisme et leur implication ».

Les bénéfices de cette soirée sont redistribués par Nico Buhs. « Quand une institution, un parent, un éducateur me soumet un projet, je l’étudie et je vois ce qu’il y a moyen de faire pour aider. Je ne donne pas l’argent en liquide, je gère moi-même les besoins identifiés ».

L’argent dépensé lors de cette soirée sert à une bonne cause, c’est évidemment une raison de plus de vous rendre ce jeudi à Pecq pour aller à la rencontre des personnes différentes mais attachantes.