Tournai: «arrêter les mendiants: c'est non!»

Faut-il rappeler aux conseillers communaux que quelqu’un qui fait la manche n’est plus un délinquant depuis plus de 23 ans?, interroge le Relais social urbain de Tournai. Dans sa ligne de mire, le point du règlement général de police qui veut autoriser les arrestations administratives en cas de mendicité.

« La ville doit être accessible à tous et appartient à tous », martèle en réaction à cette mesure, le Relais social urbain de Tournai. Cet acteur de terrain, qui lutte contre la précarité, tient à souligner : « Il est avéré, qu’à ce jour, aucune politique de répression ou de criminalisation du sans-abrisme (et notamment de la mendicité) n’a porté ses fruits ».

La mendicité a d’ailleurs été dépénalisée depuis 1993 : « Faire la manche ne relève donc plus de la délinquance depuis plus de 23 ans », rappelle le Relais social urbain qui dénonce, dans cette modification du règlement général de police de Tournai, une sorte de retour en arrière. « Si les communes peuvent réglementer, au nom de l’ordre ou de la tranquillité publique l’exercice de la mendicité, elles ne peuvent aboutir à une pénalisation de ce type de comportement », ajoutent les responsables de la structure, qui préfèrent privilégier l’aide sociale: « traiter la maladie plutôt que le symptôme, lutter contre la pauvreté plutôt que contre les pauvres ».

Le Relais social urbain de Tournai étaye d’ailleurs son propos de quelques chiffres alarmants: « Chez nous, la pauvreté augmente, tant à l’abri de nuit (mis en place du 1 er novembre au 31 mars) qu’à l’accueil de jour Braséro, qu’au restaurant social l’Assiette Pour Tous, ou encore au CPAS, le nombre d’usagers n’a cessé d’augmenter ces derniers mois », précisent les responsables.

Quelques chiffres pour illustrer: à l’abri de nuit, en novembre 2016, on comptabilise 631 nuitées (48 hommes et 3 femmes) contre 532 en 2015 (34 hommes et 5 femmes) et en décembre 2016, 723 nuitées (54 hommes et 4 femmes) contre 604 en 2015 (49 hommes et 6 femmes).