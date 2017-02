Tournai: une manifestation contre l'arrêté «mendiants» avant le conseil communal (+ vidéo)

« Tendre la main »

« Je suis venue en tant que citoyenne qui a un jour passé cinq jours dans la rue », explique Maïté, « et je pense qu'au lieu de donner un coup de pied aux mendiants, on ferait mieux de leur tendre la main. Si les élus acceptent cette décision, je me demande où tout ça va s'arrêter ».

« Plus de concertation »

Le groupe de citoyens ne montre aucune animosité mais brandit des panneaux qui reflètent leur état d'esprit. « Sur le terrain, les associations ne disposent pas de moyens financiers énormes », a commenté Coralie Vantomme, « il faudrait plus de concertation avec la Ville. Je crains que cette mesure d'arrestation administrative ne renforce le climat d'insécurité ».