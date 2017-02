Tournai: l'arrestation administrative mise en application dès le 15 mai

C'est un sujet qui a fait débat, mais le point est passé ce lundi soir au conseil communal. Les policiers vont, à partir du 15 mai, disposer d'un outil supplémentaire pour arrêter administrativement certaines personnes qui ne respectent pas le règlement général de police en ce qui concerne trois problématiques: l'ivresse sur la voie publique, les chiens sans laisse ou muselière et la mendicité.

Les Écolos ont réitéré leur non (3), tandis que six élus ont préféré s'abstenir sur ce point. Rudy Demotte, président du conseil, fait partie des abstentions: "on ne pénalise pas la pauvreté", a-t-il déclaré. Laetitia Liénard, Amine Mellouk, Rita Leclercq, Geoffroy Huez, Philippe Robert, Vincent Braeckelaere et Sylvie Lietar font aussi partie des abstentions.

En mai 2018, une évaluation de cette mesure sera présentée devant le conseil communal. Les acteurs sociaux, institutionnels et associatifs, et les représentants de la justice et de la police seront réunis en vue de la rédaction d'un cahier de recommandations visant à améliorer et compléter les mesures de prévention en matière de lutte contre la précarité et mendicité.