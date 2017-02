Cradle et Cradoc, des Diables de Tasmanie, sont arrivés au parc Pairi Daiza et seront visibles dès le 1er avril

Rédaction en ligne

Ils s’appellent Cradle et Cradoc et viennent d’arriver à Brugelette. Ce sont des Diables de Tasmanie, des marsupiaux en voie de disparition. Ils seront visibles au parc Pairi Daiza dès l’ouverture, le 1er avril. Le Danemark et, maintenant, la Belgique sont les seuls pays d’Europe à avoir la chance d’accueillir l’espèce menacée de disparition.