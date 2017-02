Accord entre les zones de secours de Wallonie picarde et Fluvia

Les zones de secours de Wallonie picarde et Fluvia ont signé un accord afin d’offrir une aide adéquate la plus rapide. Même si des contacts en ce sens existaient déjà, cela officialise désormais la chose. Une première en Belgique !

« En 2007, une réforme de la sécurité civile a eu lieu avec l’aide adéquate la plus rapide. Des aides mutuelles ont été mises en place », explique le Commandant Olivier Lowagie de la zone de secours de Wallonie picarde. En d’autres termes, cela signifie que lors d’un incendie ou d’une situation urgente, ce sont les secours les plus proches qui doivent intervenir, sans tenir compte ds frontières, quelles soit wallonnes, flamandes ou françaises. L’accord signé entre les zones de Wallonie picarde et Fluvia se traduira par des aides sur les interventions courantes et dans des domaines un peu plus spécialisées. « Nous travaillons ensemble pour la population », a souligné Frank Maertens, le Commandant de la zone Fluvia. L’accord a également été signé par Paul-Olivier Delannois, le président de la zone Wapi et son homologue de Fluvia, Claude Croes.