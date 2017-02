Mouscron: ils vont délivrer vos messages d'amour

Après deux ans d’absence, les facteurs d’amour de Mouscron reviennent pour une nouvelle édition. Les messages pourront être déposés les samedi 11, dimanche 12 et mardi 14 février. Une bonne manière, originale, de montrer votre amour à quelqu’un. On vous explique tout...

« Vous aimez quelqu’un, quelque chose, un moment, une idée, un projet. Vous voulez le faire savoir de façon originale. Les Facteurs d’Amour se mettent à votre disposition pour être le messager de votre déclaration », indiquent d’emblée les facteurs. « Nous proposons de personnaliser de petites intentions », commence par expliquer le « grand facteur », Jean-Marc Hommé. Les messages délivrés peuvent être entre couple, mais pas seulement. « Cela peut être aussi à des amis, des parents, des voisins, etc. » D’ailleurs, au fur et à mesure des années, l’équilibre s’est fait entre les messages entre conjoints et les autres.

Pour les demandes de messages, plusieurs rendez-vous sont fixés à divers endroits de l’entité. Le samedi 11 février, ils recevront les messages dans l’hôtel de ville de la Grand-Place de Mouscron, de 8h à 18h. Une poste itinérante sera présente sur la place d’Herseaux, le même jour de 10h30 à 12h. Le dimanche matin, 12 février, les facteurs prendront « possession » du marché sur la place du Tuquet, de 10h à 12h. Notons encore que le samedi 11 février, des facteurs vont parcourir l’entité à vélo, du Mont-à-Leux, au Risquons-Tout, en passant par les Ballons. Partout !

Tous les détails dans notre édition digitale :