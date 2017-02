Les Heures Claires à Estaimpuis: 643 logements sociaux

Le président de la SLSP « Les Heures Claires », Jean-Michel Nottebaert a profité de la présentation des voeux pour faire un point complet sur la société qui gère les logements sociaux. « Le 9 mars 2016, nous avons procédé, en présence de l’ancien ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement, de l’Energie et des Infrastructures sportives du Gouvernement wallon, Paul Furlan, à la pose de la première pierre du quartier « Eco-Valoris » qui consiste à construire 34 logements passifs destinés à la vente (pour 22) et à la la location (12) », a tout d’abord rappelé Jean-Michel Nottenbaert. « Quant au parc immobilier, il a connu, en 2016, quatre mutations suite à l’acquisition par les anciens locataires de leur habitation », a-t-il ajouté.

Aujourd’hui (au 31 décembre 2016), la société des « Heures Claires » comptait pas moins de 643 logements répartis sur les quatre communes. 435 logements (68%) à Estaimpuis, 131 logements (20%) à Pecq, 64 logements (10%) à Celles et 13 logements (2 %) au Mont-de-l’Enclus. Dans ces 643 logements, on trouve 482 logements de une, deux, trois ou quatre chambres, 110 logements pour personnes âgées et 51 appartements.

