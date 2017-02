Nouvelle attraction à Bellewaerde

Pas de chiens de traîneaux pour autant pour cette attraction mais des luges. Dawson Duel est un « duelling alpine coaster », traduisez un duel de luge sur rail. Avant de débuter leurs courses, les visiteurs doivent d’abord déambuler sur un parcours de 400m, à travers les arbres, pour accéder à une tour de 25m de haut. Là, ils peuvent profiter d’une vue imprenable sur le parc et la campagne belge. Arrivés en haut, à bord d’une luge d’une capacité de deux personnes, ils pourront s’élancer sur les deux voies parallèles et dévaler la pente de 450m de long, à près de 40km/h. Sensations garanties! « C’est du 100% sur-mesure », assure le directeur du parc, Stefaan Lemey, fier de pouvoir dire que son attraction est unique en Europe. « Le duelling alpine coaster existe en Asie, mais pas en Europe. De plus, ce qui est unique, c’est que l’attraction est bâtie sur une pente non-naturelle. » Autres arguments pour séduire les visiteurs, sa faible consommation électrique et sa relative absence de bruit.

Début fin septembre, le chantier avance. « On est entre 60 et 70% de réalisé. Le but, c’est de l’ouvrir le 1er avril », confie le directeur, qui n’exclut pas un peu de retard, selon les conditions météorologiques.

Les premiers tests devraient avoir lieu à la mi-mars. L’avancement du chantier donne déjà une idée de ce à quoi va ressembler le Dawson Duel. Déjà la fameuse tour qui, par sa hauteur, en impose. Puis le parcours, qui promet des virages assez aigus. Une partie du parcours va même passer au-dessus d’une allée du parc. Enfin, un système permettra de ramener automatiquement les luges en haut de la tour. Reste encore quelques aménagements paysagers pour parfaire le tout.

Quatre millions d’euros ont été investis dans cette nouvelle attraction qui pourrait donc voir le jour le 1er avril, à l’ouverture.