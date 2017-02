Pecq: que faire pour pouvoir sauver le bras mort des Albronnes? Les élus vont... réfléchir!

Le site des Albronnes devient une préoccupation majeure à Pecq. Il y a des mois et des mois que le Premier Echevin René Smette dénonce les dégradations dont fait l’objet cet ancien bras mort de l’Escaut qui recèle pourtant une faune et une flore à préserver. Un site qui pourtant est souillé par ses utilisateurs qui y abandonnent du papier, des canettes, des bouteilles, des mégots ou encore du carrelage et des déchets de construction.

Un site aussi dont le mobilier est constamment dégradé.

Le mois dernier, les conseillers communaux pecquois se sont rendus sur place. Une visite conduite par le Premier échevin René Smette. Ils n’étaient que quatre à ses côtés: Eric Mahieu, Jonathan Ghilbert, André Demortier, Aurélien Pierre. C’est dire le peu d’intérêt dont ont témoigné les 12 autres élus pour cette visite qui ne faisait l’objet d’aucun jeton de présence. Une visite a fait l’objet d’un rapport qui a été remis aux conseillers communaux ce lundi soir.

Chacun est aujourd’hui appelé à se pencher sur ce rapport et à avancer des solutions pour l’avenir... Un groupe de travail mixte sera constitué très vite « pour réfléchir à la situation et étudier des solutions en fonction des moyens budgétaires que nous pourrions dégager ou encore obtenir » , précise l’échevin René Smette.

C’est que sur place, la situation est toujours désarmante.

« On ne peut pas rester sur un sentiment d’impuissance », insiste René Smette. « Nous avons retenu une série d’idées, qui évidemment doivent faire l’objet d’une évaluation de faisabilité financière et technique ».

La plus importante, difficile à mettre en place, est la surveillance du site par des caméras ou l’installation d’une clôture qui en limiterait l’accès à certaines heures. On ne peut évidemment pas demander à la police pecquoise d’être présente en permanence. Ou d’y passer plusieurs fois par nuit.

« Un des gros soucis, c’est que de nombreux déchets, jonchent le sol, certains se retrouvent même sur les rives et dans le plan d'eau, alors que les poubelles en béton, au nombre de 6, sont détruites ou taguées, remplies, malgré un nettoyage une fois par semaine par les services communaux. Des bancs sont cassés, rendus inutilisables, sales, brûlés, on en compte sept simples et deux de pique-nique qui ont été démontés ! On pourrait remplacer tous les bancs cassés, dans le cadre d’un plan qui avait été initié par Paul Furlan (...) Au niveau des barbecues, de nombreuses pierres des gabions qui servaient de murs de protection ont été volées, utilisées pour des barbecues à même le sol un peu partout sur le site, probablement aussi jetées dans l'eau, ces protections ne sont donc plus assurées et donnent de plus un aspect inesthétique. On peut s’interroger sur l'existence même de ces gabions, mais si on les rénove, il faudra trouver un système qui empêcherait d'enlever les pierres », insiste encore René Smette.

Et, pour finir, il faudra lutter contre l'élodée, la plante invasive qui n'a pas disparu, malgré une première opération d’arrachage ! Elle se cantonne pour l'instant au bout du plan d'eau. Le groupe de travail sera constitué d’un représentant de chaque groupe politique et de René Smette mais aussi, lorsque l’un ou l’autre aspect spécifique sera abordé, d’experts concernés à savoir la DNF (nature et forêt), le CREL (contrat rivière Escaut-Lys), les clubs de pêcheurs et la police du Val de l'Escaut. On attend à présent les résultats de la profonde réflexion des élus...