Foot: votez pour le Soulier d'or de Wapi 2016

Comme chaque année à pareille époque, l’heure est venue désigner votre Soulier d’Or de Wallonie Picarde. Vous avez jusqu’au mardi 7 février midi pour élire votre « chouchou » parmi les dix joueurs que nous vous présentons ci-dessous.

1 Quentin Garcia-Dominguez : le magicien péruwelzien

Même s’il n’avait inscrit que 7 buts en P1 la saison dernière, le médian offensif a émerveillé la P1 sous le maillot de Péruwelz. Ses crochets dévastateurs, sa force de percussion et la précision de ses ballons ont donné le tournis à toutes les défenses de l’élite provinciale. Le jeune Français a été si brillant qu’il a tapé dans l’oeil de la REAL qui a fait de lui l’un de ses maîtres à jouer en D2 amateurs !

2 Axel Pio : le « Pirlo »

de Kain parti s’imposer

à Tournai

Difficile d’établir cette liste sans citer Axel Pio. Le jeune médian axial tournaisien a fait tourner la machine avec une régularité et une clairvoyance impressionnantes pour son jeune âge. Il a également été décisif dans le titre acquis par la Montkainoise. Sa lecture du jeu, son calme et, bien sûr, son aisance technique, lui ont valu un transfert au RFC Tournai, en D3 amateurs, où il s’est imposé après quelques semaines d’adaptation.

3 Valentin Ramser : la machine à marquer et tenant du titre

Le tenant du titre ! Valentin a encore réalisé une année 2016 époustouflante. Meilleur buteur de P2A la saison dernière avec 31 réalisations, champion avec la Montkainoise.

Le pivot des Kainois, pierre angulaire du système de Gérard Nauw, confirme en P1 puisqu’il est, jusqu’à présent le deuxième meilleur artificier de l’élite avec 12 goals.

4 Quentin Van Wayenberge : le TGV passe

par Péruwelz

Il fallait aller le dénicher celui-là ! Quentin Van Wayenberge avait inscrit 14 buts en 3B la saison dernière avec Thulin. Mais il avait surtout mis la misère à l’équipe B de Péruwelz lors du tour final qu’il avait conclu sur une montée en P2 avec son club borain. Échelon que Quentin a finalement sauté puisque Péruwelz en a fait sa recrue surprise de l’été dernier. Et quelle surprise ! Ultra-rapide, bon dans les duels et très à l’aise devant le but, Quentin a explosé lors du premier tour, au point d’être actuellement le meilleur buteur de la P1, avec 13 goals à son actif !

5 Jonathan Eeckhaut :

le couteau suisse décisif des Athois

Tout le monde est d’accord pour dire que c’est le collectif des Athois qui a permis au Pays Vert de se hisser en P1 et d’y jouer un rôle en vue un an seulement après la prise de pouvoir d’Ostiches au stade des Géants. Mais celui qui illustre le mieux cet état d’esprit, c’est sans doute Jonathan Eeckhaut !

Qu’il évolue devant, au poste de médian offensif ou d’infiltreur, sa grande carcasse, son aisance et son volume de jeu en font toujours un élément indispensable de l’effectif de Michaël Browaeys. Il a en plus été ildécisif dans des moments cruciaux. La marque des grands !

6 Louis Tangle : la force tranquille rentrée au bercail, à Belœil

Beloeil n’a pas pu rivaliser avec Quévy-Mons en finale de la coupe du Hainaut l’an dernier. Mais arriver à ce stade alors que le club était promu en P1 était déjà un bel exploit. Louis Tangle avait fait des merveilles au cœur de la défense mise sur pied la saison dernière par Sébastien Terlin. Son sens de l’anticipation et ses relances soignées ont fait de lui l’un des meilleurs défenseurs de l’élite provinciale. Ce qui ne l’a pas empêché de… reculer d’un échelon. Louis a en effet préféré rejoindre son club de toujours, Templeuve, où il joue avec le même bonheur en défense ou au poste de médian défensif, où il a davantage d’impact sur le jeu.

7 Jefferson Rjillo : le pied gauche qui fait trembler la carrière d’Antoing

Quel pied gauche ! Certains disent que c’est le meilleur des séries provinciales ! Le maître à jouer du Pays Blanc balance les caviars comme d’autres distribuent des petits pains. 18 buts la saison dernière, déjà dix cette année pour le leader de la P2A : le médian offensif ne compte plus non plus les assists et coups francs d’une précision chirurgicale. L’un des chouchous du bouillant public antoinien !

8 Gilles Garrevoet : le jeune tueur de Dottignies venu de nulle part

On aurait aussi pu citer plusieurs noms au RDS, auteur d’une formidable année 2016, ponctuée par une montée en P2. Berthe, Heughebaert, Vanleynseele ou encore Verkinderen n’auraient pas fait tache dans cette liste. Mais voilà, la surprise du chef se nomme Gilles Garrevoet ! Arrivé cet été et pratiquement inconnu, l’attaquant se bat comme un chien sur chaque ballon et trouve facilement le chemin des filets. Au point d’être devenu l’un des hommes les plus redoutés de P2B en Flandre occidentale !

9 David Christiaens tire sa révérence après avoir régalé Velaines

Le serial buteur de Velaines a dû arrêter sa carrière en novembre dernier : son corps a dit stop ! Mais le vieux renard, « Monsieur Bulles », nous avait offert un dernier récital en inscrivant 22 goals en P3A dans une équipe de Velaines moribonde. Chapeau l’artiste !

10 François Lequenne : le symbole d’un Molenbaix qui gagne !

2016 : l’année Molenbaix ! Pratiquement invincibles, les Molenbaisiens ont fait preuve d’un esprit de groupe indestructible en 2016 au point de remporter le titre en P3A et la première tranche en P2A. Delneste, Abrassart, Fontaine ou les nouveaux Menet et Gomis auraient pu être cités. Mais il a fallu choisir : François Lequenne est l’incarnation parfaite du RFCM : sympa, travailleur, percutant sur son flanc et altruiste. Souvent cité par les entraîneurs depuis quelques années dans les classements de la Fête du Foot, le rouquin n’en finit pas de progresser.

Forcément, vous vous direz qu’il manque Pierre, Paul ou Jacques dans cette liste. Que des gars comme Gortz, Blondiau, Flamant, Delannoy, Leva, un gardien ou d’autres joueurs auraient mérité d’être mis en évidence. Ce n’est peut-être que partie remise. En attendant, votez pour le joueur qui, selon vous, a marqué le foot provincial en 2016.

Christophe Caulier