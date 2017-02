Tournai: Un sursis pour avoir frappé un pédophile avec un couteau

C’est en déposant une plainte à la police de Comines, suite à une agression, que le garçon âgé de 23 ans avait appris qu’il avait été condamné pour avoir porté deux coups de couteau à un homme qui, en 2015, a écopé d’une lourde peine de prison pour des faits de pédophilie.

Le 26 avril 2012 au petit matin, M.V., alors étudiant, attendait son train en gare de Comines quand il été abordé par P.M., lequel l’a invité à venir chez lui, au Bizet (Comines), pour jouer à la console.

Le jeune homme a accepté mais son hôte n’a pas allumé la console de jeux. Il a regardé un film pornographique et a commencé à se masturber, invitant son visiteur à l’imiter. Très mal à l’aise, M.V. s’est mis en colère quand P.M. a commencé à vouloir lui toucher les parties intimes, il s’est saisi d’un couteau qui se trouvait sur une table et il a frappé à deux reprises. P.M. a été touché à un avant-bras et à une épaule. Il avait inventé un vol qui avait mal tourné.

Depuis les faits, P.M., la victime, a été condamné à une lourde peine pour des faits de pédophilie devant le tribunal correctionnel de Tournai en 2015. Moniteur de sport, il avait abusé sexuellement de plusieurs mineurs après avoir été frappé par M.V.