Tournai: Une chute qui coûte cher sur une dalle de trottoir (+ vidéo)

Esthéticienne indépendante, Carole Kalusny, 55 ans, ne sait plus travailler depuis le 24 décembre 2015. Ce jour-là, elle a lourdement chuté sur un trottoir, à l’angle de la rue des Jardins et de la rue Royale. « J’ai été déséquilibrée sur une dalle descellée », dit cette Tournaisenne qui a introduit une action en justice. « L’état des trottoirs et voiries du centre est lamentable. C’est honteux ! »