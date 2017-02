Un livre qui donne une furieuse envie de Frasnes vient de sortir «entre ciel et collines»

En ouverture, ces mots : « Pour former son entité, Frasnes-lez-Anvaing s’est entouré de villages comme on s’entoure d’amis ».

L’esprit de l’ouvrage est là. Dans la ruralité soudée au travers les sentiers, les champs, les gens, les saisons… qui a finalement accouché d’un ouvrage plus artistique que touristique.

Mais une approche qui donne une furieuse envie de Frasnes. Une envie de voyager à travers les pages, les paysages qui ont été forgés par les années mais aussi les gens, les agriculteurs qui font Frasnes au fil des saisons, de la météo. « Entre Ciel et Collines » est une commande de la commune qui a confié le travail à la société Combora de Saint-Sauveur. Encore du local !

Les photos sont de Fabrice Gallez, les textes de Fabrice Storti. Et les décors de « dame nature », présente tout au long des 70 pages offrent une quarantaine de photos. Tantôt en couleur. tantôt en noir et blanc, tournant autour des quatre thématiques que sont l’air, la terre, l’eau et le feu. On y retrouve donc toute la force de cette nature… Mais aussi de ceux qui la travaillent. Respectueusement. On pense aussi, outre les activités liées au monde agricole, à la brasserie, la piscine d’hôtes, le sculpteur Pascal Radar, la restauration, la vertueuse asinerie…

Certaines photos sont à couper le souffle, comme un lever de soleil, la brume sur les anciens bassins de Frasnes, l’orage qui gronde dans le ciel des Collines. D’autres nous emmènent à la rencontre d’agriculteurs anonymes, de leurs vaches, de leurs poules. Des instants saisis dans des endroits de l’entité frasnoise qui parfois ne sont pas identifiables.

Un travail, un regard que l’on doit à Fabrice Gallez, un photographe sévissant dans le milieu de la mode. Ici, les courbes sont différentes, les collines sont douces. Elles appellent à la rêverie. Son regard est celui d’un passionné de marche, qui n’a pas hésité à passer, à repasser, à patienter avant de pouvoir saisir les meilleurs tons au meilleur moment. Un patient travail de repérage.

« Là où c’est compliqué, c’est qu’on n’est pas ni en Afrique ni aux États-Unis et nos collines, ce ne sont pas des montagnes ! Le seul moyen de sublimer des images dans ce genre de paysages, c’est de sortir au moment opportun, celui où il y a la bonne lumière », explique le photographe.

Des clichés, dont certains panoramiques, qui sont accompagnés de mots. Des textes courts qui « alimentent l’image, la souligne », selon Dominique Coulon, l’éditeur. « À Frasnes, on dit que la flamme brûle un peu plus qu’ailleurs, attisée par le vent qui souffle des collines et la bière qui coule dans les verres (…) Parfois la terre s’abandonne entre les mains des artistes. De leurs mondes intérieurs naissent alors des œuvres qui portent en elles des trésors d’émotion ». Une convivialité et une émotion que nous font finalement partager les auteurs de cet ouvrage qui se lit comme on part en balade…

« Entre ciel et collines » : 20 euros. Ouvrage en vente à l’administration communale