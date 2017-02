Mouscron : les illuminations sont toujours là

Certains s’étonnent que les illuminations de Noël soient toujours installées, en ce début février, au centre-ville et dans les différentes entités. Selon Alfred Gadenne, bourgmestre (cdH), elles ne sont néanmoins plus allumées, afin d’éviter toute dépense énergétique inutile. Le mayeur ajoute qu’en général, elles disparaissent du paysage à la fin janvier.

Interrogé sur ce point, Jean-Paul Fourez, responsable de service aux ateliers communaux, explique qu’il n’y a rien de surprenant à ce que les décorations saisonnières soient toujours suspendues. « On attend des périodes plus favorables, sur le plan météorologique, pour intervenir. » L’objectif consiste évidemment à éviter tout aléa. Les employés de la ville devant se hisser à certaines hauteurs pour réaliser leur tâche, toutes les conditions de sécurité doivent être réunies. « On accumule aussi du retard parce qu’on est pris par autre chose. On reporte de semaine en semaine et le temps passe vite. »...

Découvrez en exclusivité la date à laquelle les illuminations de Noël seront décrochées dans la commune, dans notre nouvelle édition digitale de Nord Éclair Mouscron.