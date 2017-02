Mouscron: l'accident de la rue de Menin a été filmé par le passager

Dimanche matin, vers 2h10 du matin, deux personnes qui traversaient la rue de Menin à hauteur du Bon Alibi ont été percutées de plein fouet par une voiture. Le choc a été très violent et une des deux victimes a été projetée 17 mètres plus loin.

Du côté de l’enquête, un nouvel élément s’est ajouté au dossier qui a été mis à l’instruction du fait que le conducteur était alcoolisé au moment des faits. Une preuve supplémentaire qui pourrait s’avérer essentielle. Peu avant l’accident, le chauffeur et le passager de la Peugeot 206 grise ont lancé l’application Facebook pour se filmer en direct. Une vidéo qui a été retrouvée par les enquêteurs sur l’un des profils des deux jeunes gens. « Les enquêteurs sont occupés à analyser les images de cette vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Selon les premiers éléments, cette vidéo permet de retracer le moment de l’accident », souligne Frédéric Bariseau, substitut du Procureur du roi. « Il faudra désormais confronter les images aux témoignages et aux données récoltées sur place. Il s’avère également que les images prises dans l’habitacle l’ont été par le passager et non le conducteur. »

