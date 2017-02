Mouscron : ils sollicitent l'entraide hurlue

Sur Facebook, un groupe essaie de rallier à sa cause un maximum de soutiens, dans l’espoir de décrocher une date à l’Ancienne Belgique, au côté d’artistes réputés. Parmi eux, un Mouscronnois, compte sur le bon esprit mouscronnois pour le hisser sur la scène.

Le groupe Silence is the enemy, installé à Bruxelles, compte un Mouscronnois, Clément Degrave.

Deux groupes de metal estimés parmi les connaisseurs, Wolves scream et Reach the shore, ont mis en place un concours pour compléter l’affiche de leur concert, prévu à l’Ancienne Belgique le 18 mars prochain.

Le principe : un sondage est mis en place sur Facebook grâce auquel quiconque peut favoriser son poulain parmi une cinquantaine de groupes challengers. Les cinq premiers seront écoutés par un jury professionnel, qui élira l’heureux vainqueur du tremplin. Celui-ci ouvrira le bal sur la scène de la réputée salle bruxelloise. Parmi les concurrents, Silence is the enemy a retenu notre attention. Composé de trois Bruxellois, d’un Lillois et d’un Hurlu –Clément Degrave–, il a lancé un appel, sur la page Facebook « T’es un vrai Mouscronnois si... », en espérant bénéficier du vote d’un maximum d’habitants de la commune...

Pour voter, il suffit de se rendre sur l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/603440686515274/permalink/606732122852797/

