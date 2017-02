Mouscron: reconnaissez-vous ces deux voleurs?

Que les voleurs se l’enfoncent bien dans le crâne, ils ne sont désormais plus à l’abri, lorsqu’ils commettent leurs méfaits, d’avoir leur tronche dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, en effet, la police locale de Mouscron multiplie les appels à témoins et avis de recherche avec photos des suspects à l’appui. Et généralement avec un certain succès...

Le dernier avis de ce type concerne deux individus ayant commis des vols dans des habitations avec effraction sur les territoires de Mouscron et Luingne. C’était le 19 janvier 2017, un jeudi, deux cambriolages avaient été perpétrés au cours de la matinée dans l’entité mouscronnoise, semble-t-il par la même bande de deux individus.

Le premier vol avait été commis entre 9h et 9h30 dans un axe très fréquenté, à proximité du centre-ville de la cité des Hurlus. Le second a été perpétré dans le centre du village de Luingne vers 9h45.

Les deux suspects ont commis des effractions (bris de vitres) au niveau des portes situées à l’arrière des habitations. Ils se déplaçaient à bord d’une auto de marque Renault Mégane, type III, de couleur noire et immatriculée BB 930 BY. Ce sont les opérateurs vidéo de la police locale qui ont pu identifier le véhicule et confirmer que ces deux voyous étaient en fait impliqués dans les deux vols.

Un descriptif très minutieux des deux voleurs a également été transmis par les forces de l’ordre.

Si vous avez plus de renseignements concernant ces deux faits ou que vous reconnaissez l’un de ces deux individus, la police vous invite à prendre contact avec son service « intervention » via le numéro de téléphone +32(0)56/863.000, accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. La discrétion est évidemment assurée.

Plus d’informations sur les deux suspects dans notre édition papier de ce samedi 4 février 2017 ou dans notre nouvelle édition digitale...