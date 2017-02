Après les nombreux vols à Estaimpuis, la police du Val de l'Escaut réagit...

Vous avez notamment pu le lire dans nos colonnes, de très nombreux cambriolages et autres vols avaient été perpétrés, la semaine dernière, aux quatre coins de l’entité d’Estaimpuis.

Confrontée à cette hausse soudaine des faits de vols dans les habitations et de vols de et dans les véhicules, la zone de police du Val de l’Escaut a décidé de réagir, d’autant plus que la lutte contre ces phénomènes fait partie intégrante des priorités établies par son conseil zonal de sécurité.

Afin d’enrayer cette spirale négative, les différents services de la zone (intervention, proximité et service local de recherche) ont ainsi commencé par joindre leurs efforts afin de sortir des patrouilles supplémentaires durant les créneaux horaires durant lesquels ces faits de vol sont le plus souvent commis.

Retrouvez notre reportage complet dans notre édition papier de ce samedi 4 février 2017 ainsi que dans notre nouvelle édition digitale...