Jenifer placée en garde à vue: elle réagit sur les réseaux sociaux avec cette photo... et s'en prend aux paparazzis!

La chanteuse française Jenifer, révélée dans la première édition de la Star Academy et maintenant jurée dans « The Voice », a été placée en garde à vue le 30 janvier dernier en compagnie de son compagnon pour « des faits de violence », selon Closer, sur un homme qui tentait de les photographier.

Selon le magazine people Closer qui révélait l’information jeudi soir, Jenifer Bartoli et son compagnon avaient été convoqués le 30 janvier dernier au commissariat du 1er arrondissement de Paris pour être entendus durant de longues heures sur l’agression d’un homme qui tentaient de les prendre en photo. Ce dernier avait déposé plainte et accusait le couple de l’avoir frappé.

Jenifer et son compagnon avaient donc été placés en garde à vue avant d’être remis en liberté sur décision du parquet, avec un renvoi au pénal en prime.

La chanteuse corse de 34 ans a réagi sur les réseaux sociaux après la divulgation de l’information, elle qui était donc en liberté hier.

« Tout va bien et je ne suis pas en garde à vue », écrit-elle en accompagnement d’un selfie sur lequel on la voit tirer la langue et faire un clin d’œil à l’objectif. Avant d’une nouvelle fois s’en prendre aux paparazzis… « Cela va trop loin. C’est épuisant ces rats, leurs traques et leurs agressions permanentes »

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse est convoquée à la police pour ce type de fait. Le 4 juillet 2008, Jenifer et Pascal Obispo avaient en effet été interpellés et placés en garde à vue après une altercation avec un photographe devant un restaurant parisien.