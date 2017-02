Mouscron: un dortoir pour une centaine d'étudiants en août au Refuge?

Nous l’annoncions dans notre édition du 17 décembre dernier, le directeur avait des projets plein la tête et notamment d’y installer une maison de repos. Il y a de la place, des chambres, des lits, tout était donc disponible pour que ce projet puisse voir le jour rapidement. « Ce projet est encore bien présent dans notre esprit et on veut qu’il voie le jour car les lieux s’y prêtent. Nous aimerions aussi y intégrer une crèche, c’est aussi dans nos cartons comme d’autres qui pourraient encore s’ajouter. Nous ne manquons pas d’idées », dit-il avant d’embrayer sur une autre idée qui pourrait voir le jour en août prochain. « Vu la proximité avec l’école d’infirmiers ITEHO qui se trouve juste de l’autre côté de la rue, on s’est dit qu’un dortoir pour étudiants était une solution pour occuper une aile du bâtiment », explique-t-il.

