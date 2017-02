Les Cygnes et Trafic à la Borgnette

Les travaux de la rue de la Borgnette avancent. En face du bureau de l’échevin des Travaux Armand Boite, le zoning commercial de Froyennes prend une nouvelle ampleur. Trois nouvelles enseignes vont s’installer à côté du RTC Tournaisien. Parmi les enseignes connues, on sait déjà que Trafic et Les Cygnes y seront. Reste une troisième à déterminer, mais l’ouverture des magasins ne devrait pas traîner puisqu’au niveau du gros œuvre, tout est déjà construit. On peut donc sans problème avancer que l’ouverture aura lieu dans le deuxième semestre de l’année. À côté de Trafic, c’est donc Les Cygnes qui prendra place avec pour conséquence de quitter le centre-ville tournaisien. Une demi-surprise même après 60 ans de présence dans le centre-ville. Pas besoin de refaire le point, le commerce tournaisien est moribond et du coup, chacun fait ce qu’il peut pour s’en sortir. Les Cygnes ont décidé de migrer vers le zoning de Froyennes et Les Cygnes Kid’s lui emboîtera le pas. Ce qui fera deux nouvelles cellules vides dans la rue du Cygne.

Q.M.