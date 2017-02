Un week-end nuageux et par moments pluvieux: de la neige fondante et du verglas attendus en haute Belgique

En fin d’après-midi, le temps deviendra plus sec et plus dégagé le long de la frontière française. Les maxima seront compris entre 2 degrés sur le relief et 6 ou 7 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent modéré de sud-est à est deviendra temporairement assez fort dans la moitié sud-est du pays avec des rafales jusqu’à 65 km/h. L’après- midi, il deviendra faible et variable. En fin d’après- midi, le vent se renforcera à nouveau à partir de la frontière française et s’orientera au secteur ouest à sud-ouest.

Samedi soir et durant la nuit, la zone de précipitations traînera encore sur une bonne moitié nord-est, avec quelques flocons sur les sommets. On retrouvera ensuite un temps sec mais froid avec des éclaircies. Quelques plaques de glace locales ne seront pas exclues. En fin de nuit, le ciel se voilera à nouveau de nuages élevés. Les minima se situeront entre -2 et +2 degrés. Le vent d’ouest-sud-ouest sera d’abord modéré à parfois assez fort dans le sud-est du pays, mais deviendra faible à modéré en deuxième partie de nuit, revenant vers le sud-est.

Dimanche, les dernières éclaircies quitteront le pays par le nord-est et le temps sera souvent très nuageux avec quelques gouttes par endroits. A partir de midi, il faudra s’attendre à des périodes de pluie à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés sous un vent faible à modéré qui reviendra du sud-est au nord-est à nord.