Pecq: un jeune dealer cellois sous l'influence de l'alcool interpellé après avoir tenté de fuir

Un jeune habitant de Celles a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi après une virée dans une discothèque. Il était sous l’emprise de l’alcool. Dans son véhicule, et un peu plus tard dans sa maison, les policiers ont découvert une grosse quantité de cannabis et un appareil comptant les billets

La lutte contre la consommation d’alcool et de drogue, mais aussi le commerce de la drogue, est une priorité absolue de la zone de police du Val de l’Escaut et de son nouveau patron. Et on peut dire que, dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers pecquois ont fait « coup double » dans le cadre d’une opération de police menée sur la route.

Un jeune homme, dont l’identité et l’âge n’ont pas été révélés, a passé une bonne partie de la nuit dans une discothèque du coin. Quelques secondes après avoir quitté les lieux, il a été victime d’un accident sur lequel la police est intervenue rapidement. « Le conducteur a lors tenté de prendre la fuite, mais il a été rapidement interpellé », a expliqué le procureur du Roi de Mons-Tournai Henry.

La machine policière s’est alors mise en marche: contrôle d’alcoolémie, de drogue, fouille de la voiture... Résultat effrayant pour le jeune homme qui avait repris la route et pour ceux qu’il allait croiser sur son chemin: plus de 2grammes d’alcool dans le sang, du cannabis et une somme d’argent anormale retrouvés dans la voiture. « Dans la foulée, une perquisition a été menée à son domicile », précise encore le procureur du Roi. Une visite qui n’a pas été vaine pour les policiers car ils ont mis la main dans la maison sur un kilo de cannabis, mais aussi une importante somme d’argent, du matériel de dealer et une machine à compter les billets de banque, « ce qui témoigne de l’importance du trafic », a encore ajouté M. Henry.

Visiblement, le jeune menait commerce dans les discothèques de la région pecquoise. L’enquête devrait le déterminer.

Le dealer n’était pas connu des forces de l’ordre avant son arrestation dans la nuit de samedi à dimanche. Il doit être présenté à un magistrat instructeur dans l’après-midi de samedi. Mais il ne semble faire aucun doute qu’un mandat d’arrêt lui sera certainement délivré et qu’il passera les prochains mois dans une cellule de la prison de Tournai, avant de répondre de tout cela devant le tribunal correctionnel de Tournai.