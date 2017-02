Carnaval de Basècles: c'est parti pour quatre samedis de folie! (vidéo)

À Basècles, le carnaval s’installe crescendo dans le mois de février. Quatre week-ends durant, il emmène progressivement les amateurs de folklore, jusqu’au jour J, celui du grand cortège du 25 février.

Démarrage en douceur, ce samedi 4 février, avec les soumonces en batterie dès 14h depuis la Brasserie des Carrières. Ce jour-là, seuls les Crocheux, le groupe leader du carnaval, sortent, accompagnés des tambours : « Ce premier rendez-vous permet d’annoncer le début des festivités », précise Luc Vanderstichelen, président. « C’est une façon aussi de remercier, dans leurs locaux respectifs, les 20 sociétés qui composent le cortège ».

Les autres groupes attendent le samedi suivant, le 11 février, pour effectuer leur première sortie de l’année, accompagnés de quatre sociétés musicales : c’est la sortie en musique qui part dès 13h30 de trois endroits différents du village, pour se retrouver vers 20h30 sur la Grand-place.

Avant cela, à 19h, dans la rue des Déportés, les carnavaleux fêtent les sociétés jubilaires : « Les Marmitons ont 25 ans cette année », précise le président, « les Chiqueux d’Caramels en ont 20 et le Home Livémont de Blicquy participe au cortège depuis 10 ans ».

Le samedi suivant, le 18 février, place au carnaval des enfants, organisé dès 14h au Foyer culturel de Quevaucamps pour la dixième année consécutive, avec grimages, animations et goûter au programme. À Basècles, dès 20h30, la soirée des soumonces battra son plein. De quoi monter encore d’un cran jusqu’au week-end suivant avec, le vendredi 24 février, l’ouverture officielle du carnaval et la remise des clés aux carnavaleux. Le samedi 25, dès 14h, le cortège et ses 1.200 figurants déferleront dans les rues du village pour une journée de festivités qui s’achèvera sur la place, à 22h30 avec le rondeau final et le feu d’artifice : l’apothéose… Non sans goûter encore un peu à l’esprit du folklore, quelques jours plus tard, le mercredi des cendres pour le traditionnel et incontournable crossage à l’tonne.