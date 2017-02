IEG: «Un nouveau zoning est indispensable»

Et c’est dérangeant pour l’avenir de l’intercommunale et je trouve dommage qu’une ville ne soutienne pas les projets de l’intercommunale. Surtout que les intérêts sont identiques : créer de l’emploi et garder cet emploi. Il faut savoir que dans deux à trois ans, il n’y aura plus un mètre carré à vendre sur Mouscron. C’est de l’emploi que l’on ne pourra pas créer par rapport aux nombreux projets de lotissements et d’habitations que nous avons sur Mouscron. Alors que la démographie va augmenter de près de 5.000 habitants dans les 5 à 10 ans. Ces personnes vont travailler et il faut donc leur offrir des opportunités d’emploi, mais si on ne veut pas créer un nouveau terrain industriel, je ne pense pas que l’on pourra offrir ces emplois. Raison pour laquelle je ne cesse de dire qu’un nouveau zoning à Mouscron est indispensable, voire vital pour cette ville.

