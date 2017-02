Pas de confettis pour le carnaval de Menin

Menin a pris cette décision car, selon la ville, les confettis de papier sont difficiles à nettoyer et parce que les résidus demeurent souvent longtemps sur le sol. Ils ne sont pas respectueux de l’environnement, selon la commune, qui met aussi en avant le fait que plusieurs riverains se sont plaint.

Les associations de carnavaleux sont, elles, pour le moins déçues. « Je reste aussi des jours et des jours avec des confettis dans ma maison ou dans ma veste. J’arrive à vivre avec et je pense que beaucoup de gens en font de même », réagit un membre de l’une d’elles. « Un carnaval sans confettis, c’est comme un café qui ne sert pas de bière », résume-t-il, estimant qu’« il y a, dans le monde d’aujourd’hui, de plus en plus de gens intolérants. »