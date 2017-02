Liège: le pervers de la Médiacité attirait les enfants avec des bonbons

Pascal D., un Liégeois né en 1957 qui fréquentait la Médiacité afin d’y «offrir des bonbons » à des enfants, a été condamné, ce vendredi, à une peine d’1 an de prison : les friandises étaient un appât pour procéder à des attouchements.

Le 7 juin 2013, une maman se promenait dans la galerie commerçante avec sa petite fille de 5 ans et son fils de 3 ans lorsqu’elle avait remarqué qu’un quinquagénaire s’était approché de ses enfants.

Elle l’avait vu faire semblant d’aider la petite à monter dans un fauteuil, profitant de l’occasion pour lui malaxer les fesses. Il avait aussi caressé le ventre et la poitrine de l’enfant, puis touché les joues et la bouche du petit frère. Devant la maman, inquiète, il s’était présenté comme étant un éducateur.

De suite, elle avait repris ses enfants et s’était réfugiée avec eux dans le magasin d’électroménager.

Les employés du magasin avaient été nombreux à témoigner : non seulement ils avaient assisté à ce qui venait de se passer, mais ils avaient déjà repéré, à plusieurs reprises, cet homme « au regard pervers » s’approcher des enfants, tenter de leur offrir des bonbons pour pouvoir les caresser.

Plusieurs vendeuses ont confié qu’il venait de temps en temps « pour poser de bêtes questions sur son GSM », profitant de cela pour essayer de leur caresser les cheveux.

L’ex-voisine du liégeois avait aussi été interrogée et avait expliqué que Pascal adoptait souvent un comportement inapproprié et avait plusieurs fois essayé de lui toucher les fesses.

Son ex-épouse n’avait fait que confirmer qu’il était « un pervers », et les employées d’une maison de retraite d’Esneux avaient rapporté qu’il avait un jour débarqué dans la résidence, ivre, et qu’il avait tenu des propos obscènes à toutes les femmes de l’établissement. Par défaut, il avait écopé d’1 an de prison ; sur opposition, le tribunal a confirmé cette peine.