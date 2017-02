Mouscron : leur cabane au Canada

Depuis près de 20 ans, Viviane et Éric vivent au Québec. Mouscronnois d’origine, le couple est désormais pleinement canadien, et raconte un quotidien exaltant, en immersion dans une nature « généreuse ».

Depuis leur propriété, on a un point de vue exceptionnel sur la nature omniprésente dans leur région. Les touristes viennent nombreux, du Québec et d’Europe, pour y séjourner.

« Le 21 août 1998, mon mari, mon fils aîné et moi-même sommes arrivés au Canada, et plus précisément au Québec, avec un certificat de résidents permanents, en poche », se souvient Viviane. L’idée trottait dans la tête du couple, qui avait eu un coup de cœur pour une région de la province : celle de Charlevoix. « Nous étions allés à plusieurs reprises au Québec avant de franchir cette grande étape de notre vie. » À chaque fois ce coin de pays avait à leurs yeux un charme plus particulier. Il faut dire que la nature y a tout pour séduire...

