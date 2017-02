Aleksandar Jankovic: "Je comprends les supporters... Cette équipe ne mérite pas le top 6"

« Après un bon début de match, on s’est écroulé sous le stress et la pression dès que Courtrai a mené son premier contre », tente d’expliquer Aleksandar Jankovic. « On est fragile mentalement. Courtrai mérite son succès puisqu’on n’a rien montré. »

Le technicien serbe, qui avait loué dimanche dernier à Anderlecht l’esprit de corps affiché par ses joueurs, refuse d’évoquer un problème de mentalité. « Le problème est mental. Ce serait un problème de mentalité si les joueurs avaient refusé de faire les efforts nécessaires. Ce n’est pas le cas. Ici, c’est la gestion du stress qui pose problème, un stress qui tétanise les joueurs. Parce que commettre une erreur en février coûte plus cher qu’en novembre. »

Jankovic se veut réaliste : les playoffs 1 constituent, dans le contexte actuel, une utopie. « Cette équipe-là, avec la qualité affichée face à Courtrai, n’a pas le droit de rêver aux playoffs 1 », dit-il.« Et cela n’a rien à voir avec les chiffres. Mieux, sur base de ce qu’elle a montré, cette équipe ne mérite pas de finir dans le top 6, même si on va tenter de remobiliser les troupes avant de se déplacer dimanche prochain à Waasland/Beveren. Et puis, on verra. »

Jankovic comprend les sifflets d’un public qui, hier, a montré son gros mécontentement. « Je comprends les supporters, qui veulent voir un Standard conquérant, qui évolue avec une mentalité de gagnant. Au lieu de cela, ils ont vu un Standard qui doute. »