Toute la richesse de l'agriculture à Tournai-Expo ce dimanche

Ces journées internationales de l’élevage et de l’agriculture ne s’adressent donc non seulement aux professionnels de l'agriculture mais également au grand public. L’occasion aussi pour nos travailleurs de la terre de sensibiliser le public à la cause agricole et à l’importance d’une activité familiale dans nos régions. Le circuit court, comme mode de consommation, est d’ailleurs l’un des axes de cette édition. Ils sont presque cent exposants présents. En 2015, la foire avait attiré plus de 12.000 visiteurs. Un record qui devrait être battu cette année...

