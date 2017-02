Kain: la profession de Dylan: Dog Trotteur (vidéo)

S.C.

Le métier de Dylan, c’est de se mettre aux services des toutous et de tous les autres animaux de compagnie : il les promène, à la demande de leur maître, il les nourrit quand celui-ci est absent et joue même les chauffeurs de taxi pour Médor, Félix ou même Panpan, le lapin et Caroline la tortue. Plus qu’une profession, une véritable passion…