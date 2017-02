Mouscron: un resto chinois plutôt qu'un bowling au boulevard Industriel

Rédaction en ligne

Début février 2016, l’échevine de l’Urbanisme Brigitte Aubert nous signalait qu’un nouveau bowling devait s’implanter à la place de l’ancien magasin « L’Ouragan », au boulevard Industriel. Le projet devait même aller assez vite puisque son ouverture était annoncée dans les semaines suivantes. Depuis, toutefois, pas l’ombre d’une quille à côté de la banque ING et des cuisines Ixina. Et pour cause, aux dernières nouvelles, c’est finalement un gros restaurant chinois qui doit débarquer à cet endroit.