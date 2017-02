Wallonie picarde : un plan anti-attentats dans les hôpitaux

Il existe deux aspects aux urgences : la mise en alerte des services hospitaliers (MASH), sur laquelle on observe peu de modifications suite à la mise en œuvre d’un nouveau plan anti-attentats. Celle-ci consiste à permettre à l’établissement hospitalier de faire face à un afflux massif de personnes par rapport à un accident, un attentat, une catastrophe... Les services des urgences disposent de directives sur la manière d’aménager l’espace pour faciliter la prise en charge efficace et rapide de plus de patients, et sur la façon d’optimiser le personnel.

Ainsi, à Mouscron par exemple, un nouveau plan en intra-hospitalier a été mis en place l’année dernière. Il permet de réorganiser les services hospitaliers pour faire face à un afflux massif de victimes. Dans un tel cas de figure, le service des urgences est divisé en deux, avec d’une part, un espace dévolu aux douleurs thoraciques et respiratoires, et d’autre part, un espace réservé aux blessés...

Découvrez tous les détails de notre info exclusive dans notre nouvelle édition digitale de Nord Éclair.