«L'arbitre nous coûte un point à la REAL contre Walhain»

RW Walhain 4 Acren-Lesssines 2 Les buts : 6e Alaerts (1-0), 21e Dejaiffe (2-0), 48e Ihou (2-1), 63e Roulez (3-1), 75e Gallo s/pen. (3-2), 89e Wilmet (4-2). RW Walhain : Crimi, Neuville, Alaerts, Rosy, Provost, Achie, Larotonda, Wilmet, Dejaiffe (89e Et Tooil), Dehon (90e Pletinckx), Roulez. Acren-Lessines : Van Den Eynde, Mayele, Luchtens, Habsaoui, Tresignie, Toussaint, Varez, Roelens (46e Gallo), Garcia Dominguez, Ubaliza (46e Issorat), Ihou (51e Sakanoko). Cartes jaunes : Dejaiffe, Garcia Dominguez, Provost, Habsaoui, Roulez. Arbitre : L. Dams

Les joueurs de l’Entente avaient-ils encore la tête dans les nuages après leur dernier succès en date face à Namur (4-0) ou avaient-ils tout simplement oublié de tourner le bouton après une semaine de break ? Toujours est-il qu’ils ont complètement loupé leur entame de rencontre. Après vingt minutes, les Walhinois avaient déjà pris une sérieuse option sur la victoire. En cause, une défense à trois lessinoise, orpheline de Hempte et de Mrabet, complètement à côté de son sujet et en difficultés face aux longs ballons adverses. Le score de 2-0 à la pause aurait même pu être plus lourd sans le concours de Van Den Eynde. « Il est clair que nous nous sommes fait surprendre trop facilement », reconnaissait l’entraîneur de la REAL, Steven Hilaerts. « Néanmoins, je regrette que l’arbitrage nous coûte certainement un point. L’homme en noir a omis de prendre ses responsabilités car il pouvait exclure trois joueurs walhinois pour des tacles dangereux. »

Piqués dans leur orgueil après une première période indigne de leurs capacités, les joueurs de la REAL ont en effet affiché un tout autre visage après le repos, poussant Walhain dans ses derniers retranchements. Le dernier but local, anecdotique, est tombé alors que Van Den Eynde était monté sur le dernier corner de la partie. « Acren-Lessinnes était la meilleure formation sur le terrain en seconde période » soulignait le T1. « Les deux changements opérés à la pause ont amené plus de fraîcheur. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Dans ce sens, je ne peux que regretter certaines décisions qui n’ont une nouvelle fois pas tourné en notre faveur. C’est à se demander si on nous en veut à la fédération ou au sein de la corporation des arbitres… »