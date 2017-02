Rien ne va plus au Standard qui, balayé samedi par Courtrai, peut oublier ses rêves de Playoffs 1. Ce deuxième échec consécutif, à confirmer sur le plan mathématique, est très durement ressenti par Bruno Venanzi, qui cristallise bien des critiques. Depuis sa prise de pouvoirs, il y a un an et demi, le club liégeois n’a pris que très peu de points. Découvrez ce bilan très faible sur liege.lameuse.be