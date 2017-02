0 sur 6 pour Tournai qui doit réagirpour s'accrocher au bon wagon

Entité Manageoise 3 RFC Tournai 1 Les buts : 13e Seggour (1-0), 27e Seggour(2-0), 45e Habbas (2-1 pen), 84e Seggour(3-1) CS. Entité Manageoise : Maffeo, Bailleul, Moucheron, Gobert, Hubaut (73e Diotavelli), Sergeant (66e Masson), Arcoly, Piret (79e Debauque), Seggour, Strypens, Ozturk RFC Tournai : Henenton, Theunis, Vanderhaeghe (75e Pio), Staumont (60e Richard), Motury, Dauchy, De Coninck, Chantry, Habbas, Mohamed (46e Mazzeo), Ba Cartes jaunes : Moucheron, Piret, Ozturk, Motury

Thierry Pister réservait quelques surprises dans son onze de base ce dimanche après-midi avec notamment, sur le banc au coup d’envoi, un certain Alan Richard. « Contre Waterloo, face à Rebecq, nous n’avons pas vu Alan car nous jouions sur des petits terrains face à des adversaires costauds. Ici aussi c’était le cas, je voulais alors mettre un joueur plus défensif car Alan n’allait pas toucher un ballon », expliquait Thierry Pister. Yassin Mohamed prenait donc place un rang plus haut alors que Motury retrouvait sa place au back gauche. Staumont, à la place de Diakhaby, suspendu et Theunis en lieu et place de Glebocki, fêtaient eux leurs premières titularisations. « Pour Quentin Glebocki, c’est une sanction. Je voulais montrer l’exemple et montrer que la la grève, on ne la fait pas à Tournai. Si c’est pour 5.000 euros, je comprends mais pour 100-150 euros, ce n’est pas normal, il ne faut pas exagérer », pestait le coach. En effet, Glebocki aurait fait preuve de mécontentement pour retard dans le versement des salaires au RFCT comme nous vous le révélions ce samedi.

Sur le terrain, les locaux prenaient immédiatement le dessus et ouvraient le score via Seggour qui profitait d’une approximation d’Henneton peu avant le quart d’heure. Les Manageois continuaient leur pressing et doublaient la mise, toujours via Segour, à la 27e minute après une belle action collective. Les Tournaisiens ne réagissaient pas et il fallait attendre les arrêts de jeu de la première mi-temps pour voir enfin voir quelque chose. Ba débordait sur le flanc gauche et se faisait arrêter fautivement par Bailleul à l’entrée du rectangle. Monsieur Hannoteau désignait le point de penalty et Habbas réduisait l’écart.

Les Tournaisiens démarraient la seconde période avec un tout autre visage et De Coninck, Ba et Habbas passaient tout près de l’égalisation. Les locaux équilibraient par la suite les échanges et Piret ou encore Seggour donnaient du boulot à Tom Henneton. Henneton qui devait s’incliner une dernière fois devant un Seggour opportuniste à la 83e minute. Nouvelle défaite pour Tournai qui voit revenir son adversaire du jour à sa hauteur à la 5e place. « Encore une fois, nous payons cash nos erreurs. En ce moment, c’est une erreur, un but », soufflait Antoine Motury après la partie. « Nous allons devoir remédier à cela car, si pour gagner, nous devons inscrire 3 ou 4 buts, cela va être compliqué. Nous devons reprendre les bases. D’abord bien défendre avant de vouloir attaquer et se projeter. Nous perdons des points bêtes car nous devons prendre de unités face à ces formations. L’état d’esprit devra être différent et nous devrons nous montrer plus réalistes », conclut le défenseur français.